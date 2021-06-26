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Bölge halkı endişeli! Tehlike kıyıya vurdu

İHA
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Giriş: 26.06.2021 15:05
Sinop’un İncedayı Mahallesi sahil kesiminde kıyıya vuran ve üzerinde “tehlikeli” uyarısı bulunan varil, endişeye yol açtı. Sahilde gezinti yaparken cisimleri fark eden mahalle sakinlerinden emekli eğitim müfettişi "Ben her zaman burada gezerim. Bu cisimler dikkatimi çekti. Üzerinde 'tehlikeli' uyarısı yazıyor ve resimler bulunuyor. Balıklar ve ağaçlar için çok tehlikeli olan kimyasal sanırım. Bu variller daha önce de zaman zaman kıyıya vurmuştu" dedi.
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