Boğazına şeker kaçan oğlunu heimlich manevrasıyla kurtardı! O anlar kamerada

Giriş: 29.10.2025 22:04
Olay, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede market işleten Ramazan Koç, dükkana gelen 5 yaşındaki A.K. isimli oğlunun nefes alamadığını fark etti. Babasına eliyle işaret eden çocuk boğazını gösterdi. Durumu fark eden baba Koç hemen Heimlich manevrası uygulayarak çocuğunun boğazındaki şekerin çıkmasını sağladı. Küçük çocuk babasının yaptığı müdahale ile hayata tutunurken, yaşanan korku dolu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
