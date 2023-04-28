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Boğaz’da siren eylemi! Şehir hatlarında toplu sözleşme sağlanamadı… İBB Şehir Hatları çalışanları eylem yaptı

A Haber
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Giriş: 28.04.2023 15:30
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Katları A.Ş.'ye bağlı vapurlar, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varamadı. Boğaz'da sefer yapan vapurlar bir dakikalık siren çalarak eylem yaptı.
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