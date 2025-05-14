14 Mayıs 2025, Çarşamba
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Bodrum'da su sporu kazası kamerada! Deniz yatağı sürat teknesine çarptı: 3 yaralı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, su sporu yapılan alanda, deniz yatağının sürat teknesine çarpması sonucu meydana gelen kaza neticesinde Polonya uyruklu 3 turist yaralandı. Turistlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.