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Bodrum’da su sporu kazası kamerada! Deniz yatağı sürat teknesine çarptı: 3 yaralı

Bodrum'da su sporu kazası kamerada! Deniz yatağı sürat teknesine çarptı: 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 14.05.2025 11:50
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, su sporu yapılan alanda, deniz yatağının sürat teknesine çarpması sonucu meydana gelen kaza neticesinde Polonya uyruklu 3 turist yaralandı. Turistlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.
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Bodrum’da su sporu kazası kamerada! Deniz yatağı sürat teknesine çarptı: 3 yaralı
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