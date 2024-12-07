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Bodrum’da sağanak yağış etkili oldu! Yollar göle döndü

Bodrum’da sağanak yağış etkili oldu! Yollar göle döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.12.2024 21:53
Bodrum’da aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor. Bugün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar, sığınacak kapalı alan aradı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı caddeler göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış anı ve sonrasında rögarlar taştı, derelerin debisi yükseldi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla için turuncu kod uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre Pazar ilk saatlerden itibaren Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.
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Bodrum’da sağanak yağış etkili oldu! Yollar göle döndü
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