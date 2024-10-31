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Bodrum'da butik otelde yangın

Bodrum'da butik otelde yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 16:11
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir butik otelde kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Bir kişi dumandan etkilendi.
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