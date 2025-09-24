24 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bireysel başvurunun 13. yıl dönümü! Bireysel başvurular 1 Ekim'den itibaren UYAP’ta
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 13:05
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, daha önce fiziki ortamda yapılan bireysel başvuruların 1 Ekim'den itibaren elektronik ortamdan da yapılabileceğini açıkladı. İşte detaylar...
