Bireysel başvurunun 13. yıl dönümü! Bireysel başvurular 1 Ekim’den itibaren UYAP’ta

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, daha önce fiziki ortamda yapılan bireysel başvuruların 1 Ekim'den itibaren elektronik ortamdan da yapılabileceğini açıkladı. İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN