07 Haziran 2022, Salı
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Bir 'Tosuncuk' vakası daha! Cancri Jewellery firması Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırdı
Türkiye'de bir Tosuncuk vakası daha yaşandı. “Cancri Jewellery” adlı mücevher firmasının, Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp kayıplara karıştığı iddia edildi. Firmanın şubelerinde haciz işlemi başlatıldı.