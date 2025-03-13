13 Mart 2025, Perşembe
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Bir inat uğruna… Mutfak harabeye döndü
Afyonkarahisar’da evlerinin üst katında oturan kardeşinin ailesi iddiaya göre, inatlaştıkları için mutfak ve banyonun tavanından gelen su kaçağını yaptırmayınca karı koca çift ölüm tehlikesi atlattı. Çiftin evlerinin mutfak dolabı gece geç saatlerde büyük bir gürültü ile düşerken şans eseri yaralanan birinin olmadığı olay sonrası evin mutfağı harabeye döndü.