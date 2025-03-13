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Bir inat uğruna… Mutfak harabeye döndü

Bir inat uğruna… Mutfak harabeye döndü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.03.2025 10:14
Afyonkarahisar’da evlerinin üst katında oturan kardeşinin ailesi iddiaya göre, inatlaştıkları için mutfak ve banyonun tavanından gelen su kaçağını yaptırmayınca karı koca çift ölüm tehlikesi atlattı. Çiftin evlerinin mutfak dolabı gece geç saatlerde büyük bir gürültü ile düşerken şans eseri yaralanan birinin olmadığı olay sonrası evin mutfağı harabeye döndü.
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Bir inat uğruna… Mutfak harabeye döndü
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