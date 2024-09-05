Bir garip soygun hikayesi var sırada. Duvarı delerek girmeye çalıştıkları kumuycu dükkanını 8 ay sonra yeniden soymaya karar veren 7 kişi filmleri aratmayacak bir plan yaptı. Ancak soygunu gerçekleştiremeden yakalandı. A Haber İstanbul İstihbara şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.