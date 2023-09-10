10 Eylül 2023, Pazar
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Bir dönemin ünlü sanatçılarıyla aynı sahnedeydi! Yaşamını huzurevinde sürdürüyor… Sevil Seyhan A Haber’de
Bir dönemin ünlü sanatçılarıyla aynı sahneyi paylaşan, Zeki Müren'e ud çalan sahnelerde şarkı söyleyen udi ve ses sanatçısı Sevil Seyhan, şimdilerde Mersin'de bir huzurevinde yaşamını sürdürüyor. Seyhan, sahne özlemini huzurevi arkadaşlarına küçük konserler vererek gideriyor. İşte hikayesi...