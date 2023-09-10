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Bir dönemin ünlü sanatçılarıyla aynı sahnedeydi! Yaşamını huzurevinde sürdürüyor… Sevil Seyhan A Haber’de

A Haber
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Giriş: 10.09.2023 16:06
Bir dönemin ünlü sanatçılarıyla aynı sahneyi paylaşan, Zeki Müren'e ud çalan sahnelerde şarkı söyleyen udi ve ses sanatçısı Sevil Seyhan, şimdilerde Mersin'de bir huzurevinde yaşamını sürdürüyor. Seyhan, sahne özlemini huzurevi arkadaşlarına küçük konserler vererek gideriyor. İşte hikayesi...
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Sevil Seyhan A Haber’de
Sevil Seyhan A Haber’de
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