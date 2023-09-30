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Bir CHP'li belediye klasiği! Yürüyen merdiven birden tersine döndü

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Giriş: 30.09.2023 23:36
İzmir Banliyö Sistemi'nde bulunan yürüyen merdivende meydana gelen kaza nedeniyle 7 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası yaşanan karmaşa cep telefonu kamerasına yansıdı.
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