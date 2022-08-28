28 Ağustos 2022, Pazar
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Bir aylık çifti trafik kazası ayırdı! Bir dakika dahi yanından ayrılmadı
Kahramanmaraş'ta genç kadın, trafik kazasında hayatını kaybeden kocasının yanından bir dakika dahi ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan kadını yakınları sakinleştirmeye çalıştı.