İstanbul'u yağmur mu vuruyor, yoksa ihmal mi?

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve su baskınlarına neden oldu. Sokaklar sular altında kalırken dereler taştı, can kayıpları yaşandı. Peki, İstanbul neden her şiddetli yağışta sel felaketiyle karşı karşıya kalıyor? Üzeri kapatılan dereler, betonlaşan vadiler ve geçmişten günümüze yaşanan felaketler hangi soruları gündeme getiriyor? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, 1961'den 2026'ya uzanan sel felaketlerini arşiv görüntüleriyle mercek altına alarak geçmişle bugünü karşılaştırdı.