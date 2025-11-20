20 Kasım 2025, Perşembe

Haberler Yaşam Videoları Bir aileyi yok eden zehir! Sinsi zehir alüminyum fosfit
Giriş: 20.11.2025 10:51
Böcek ailesinin ölümü, kimyasal maddelerin kullanımıyla ilgili tartışmayı da yeniden gündeme taşıdı. Ailenin kaldığı otelin ilaçlanmasında kullanıldığı düşünülen alüminyum fosfit adlı maddenin sadece profesyoneller tarafından uygulanması gerekiyor. Bu maddenin Türkiye'de perakende olarak satışı yok. Ancak yurt dışı bağlantılı internet sitelerinden bireysel olarak temin edilebiliyor.
