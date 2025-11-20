Bir aileyi yok eden zehir! Sinsi zehir alüminyum fosfit

Böcek ailesinin ölümü, kimyasal maddelerin kullanımıyla ilgili tartışmayı da yeniden gündeme taşıdı. Ailenin kaldığı otelin ilaçlanmasında kullanıldığı düşünülen alüminyum fosfit adlı maddenin sadece profesyoneller tarafından uygulanması gerekiyor. Bu maddenin Türkiye'de perakende olarak satışı yok. Ancak yurt dışı bağlantılı internet sitelerinden bireysel olarak temin edilebiliyor.

