12 Mart 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Binlerce liralık arınma tedavisi! Sözde terapi özde para tuzağı
Binlerce liralık arınma tedavisi! Sözde terapi özde para tuzağı

Binlerce liralık arınma tedavisi! Sözde terapi özde para tuzağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2025 15:18
Ormanda kaybolan ve 4 gün sonra bulunduktan sonra hipotermi nedeniyle hayata vedan peyzaj mimarı Ece Gürel ardında sırlar bıraktı. Spiritüel dünyanın karanlık yüzü ve cevapsız sorular konuşulurken şok edici "Arınma" seansı adlı tuzakların fiyatları dudak uçuklatıyor. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi. Belgrad Ormanı’nda kaybolan ve bulunduktan sonra yaşama savaşını hastanede kaybeden genç peyzaj mimarı Ece Gürel'in ormandaki gizemli kayboluşu spiritüel dünyanın karanlık yüzünü ortaya çıkardı. Spiritüellik adı altında insanların inançlarını sömüren vurguncular da gündeme geldi. PARA PEŞİNDELER! Kimi zaman kahkaha atıyorlar. Bazen günlerce karanlık odada aç susuz kalıp, yüzbinlerce liraya sözde tüm kötülüklerden arınıyorlar. Çok çeşidi var ama genel adı manevi arınma teknikleri. Bu işe gerçekten hayatını adayan da var işi ticarete döküp para peşinde olanlar da.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Binlerce liralık arınma tedavisi! Sözde terapi özde para tuzağı
Lise öğrencisini darp edip pompalı tüfekle vurdular!
Lise öğrencisini darp edip pompalı tüfekle vurdular!
274 metrelik tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçti
274 metrelik tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Adıyaman’da balık oltasına takılan...
Adıyaman’da balık oltasına takılan...
Gece kulübü faciasında ailelerden çağrı
Gece kulübü faciasında ailelerden çağrı
İhbarlı kırmızı ışık denetimi sürücülere göz açtırmadı
İhbarlı kırmızı ışık denetimi sürücülere göz açtırmadı
Verdiği onay kodu dünyasını başına yıktı
Verdiği onay kodu dünyasını başına yıktı
Karın ağrısıyla gitti! Doktorlar bile şoke oldu
Karın ağrısıyla gitti! Doktorlar bile şoke oldu
Horoz dövüştürenlere 132 bin lira ceza
Horoz dövüştürenlere 132 bin lira ceza
İzmir Körfezi’nde korkutan kirlilik! Bakanlık harekete geçti: İZSU’ya 3.3 milyon para cezası
İzmir Körfezi'nde korkutan kirlilik! Bakanlık harekete geçti: İZSU'ya 3.3 milyon para cezası
Zafer haftası kutlamaları başladı
Zafer haftası kutlamaları başladı
At sırtında hac yolculuğu
At sırtında hac yolculuğu
Sultanbeyli’de iş yeri yangını
Sultanbeyli’de iş yeri yangını
Daha Fazla Video Göster