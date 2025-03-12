Binlerce liralık arınma tedavisi! Sözde terapi özde para tuzağı

Ormanda kaybolan ve 4 gün sonra bulunduktan sonra hipotermi nedeniyle hayata vedan peyzaj mimarı Ece Gürel ardında sırlar bıraktı. Spiritüel dünyanın karanlık yüzü ve cevapsız sorular konuşulurken şok edici "Arınma" seansı adlı tuzakların fiyatları dudak uçuklatıyor. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi. Belgrad Ormanı’nda kaybolan ve bulunduktan sonra yaşama savaşını hastanede kaybeden genç peyzaj mimarı Ece Gürel'in ormandaki gizemli kayboluşu spiritüel dünyanın karanlık yüzünü ortaya çıkardı. Spiritüellik adı altında insanların inançlarını sömüren vurguncular da gündeme geldi. PARA PEŞİNDELER! Kimi zaman kahkaha atıyorlar. Bazen günlerce karanlık odada aç susuz kalıp, yüzbinlerce liraya sözde tüm kötülüklerden arınıyorlar. Çok çeşidi var ama genel adı manevi arınma teknikleri. Bu işe gerçekten hayatını adayan da var işi ticarete döküp para peşinde olanlar da.

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