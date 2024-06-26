Bingöl'de korkutan deprem! 26 Haziran az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi! İşte AFAD-KANDİLLİ son dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 07.42'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer sarsıntısının derinliği 11.12 kilometre olarak ölçüldü. Peki az önce deprem mi oldu? İşte AFAD son dakika açıklamaları...