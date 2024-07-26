26 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Bingöl’de bıçaklı saldırı: 4 ölü! Bıçaklı saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bingöl’de bıçaklı saldırı: 4 ölü! Bıçaklı saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2024 12:24
Bingöl'de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu sokakta önüne gelene bıçakla saldırmış 4 kişinin ölümüne neden olmuştu. O dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alev kapanında can pazarı!
Alev kapanında can pazarı!
Engelli çiftin engel tanımayan aşkı!
Engelli çiftin engel tanımayan aşkı!
Bingöl’de diri fay hatları ne durumda?
Bingöl'de diri fay hatları ne durumda?
Kozmetikte kanser alarmı!
Kozmetikte kanser alarmı!
Kenya’da tansiyon düşmek bilmiyor!
Kenya’da tansiyon düşmek bilmiyor!
Batı ve Doğu arasında havada tehlikeli yakınlaşma!
Batı ve Doğu arasında havada tehlikeli yakınlaşma!
Bıçaklı saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bıçaklı saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Akım faciasında flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler
Akım faciasında flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler
Köy odası geleneğini devam ettiriyorlar!
Köy odası geleneğini devam ettiriyorlar!
Antalya’da başıboş köpek dehşeti
Antalya'da başıboş köpek dehşeti
Kara para aklamada öğrencilere tuzak!
Kara para aklamada öğrencilere tuzak!
Oklu saldırgandan yeni görüntü!
Oklu saldırgandan yeni görüntü!
Daha Fazla Video Göster