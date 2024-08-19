Bina var ama duvarı yok! Bina yıkımında duvar olmadığı ortaya çıktı

İstanbul'da bir bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Ancak yıkımdan hemen sonra ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Yıkımda yan binanın duvarının olmadığı gözlendi.

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