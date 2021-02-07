Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan mutasyonlu virüs uyarısı: Yeni tedbirler düşünülmeli

Mutasyonlu virüsün Türkiye'de 20'den fazla şehirde görülmesinin ardından Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan flaş açıklama geldi. "Yeni tedbirler düşünülmeli" diyen İlhan, "Mutasyonlu virüsün her yerde olduğu bu noktada artık hafta sonu bir araya gelme ve ailece tatil yapmadan kaçınılmalı" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyonun yoğun olduğu yerler varsa bu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir ama şu an Türkiye'nin her yerinde var.

Bir ilçede, bir mahallede görülmüş olsa oranın karantina altına alınması söz konusu olabilir; ama bu vatandaşlarımız içinde tedavileri evlerde ve hastanelerde sürenler var. Mutant virüsün en büyük sorunu daha bulaşıcı olması.

Daha bulaşıcı olması önlemlere en az bir kat daha fazla dikkat etmeyi gerektiriyor açıkçası. 20 civarı ilimizde mutasyonlu virüs görüldü, artık bu noktadan sonra vatandaşlarımızın kapalı ortamda bir araya gelmekten çekinmesi gerekiyor.

Hafta sonu kapalı ortamda birden fazla ailenin bir araya gelmemesi, turistik yerlerde birden fazla ailenin bir araya gelmemesi, ev kiralama, hafta sonu bir arada olma, tatil yapma gibi anlayışlardan kesinlikle kaçınılması gerekiyor. Yeni tedbirler düşünülmeli.

VAKA SAYILARI DÜŞMÜYOR

Türkiye'de dün 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 618 olarak açıklandı. Son 24 saatte 8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi.

Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.9, yatak doluluk oranı yüzde 45.4, ventilatör doluluk oranı yüzde 27.1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak kayda geçti.

DSÖ: 130 ÜLKEDE HİÇ AŞI UYGULANMADI

Dünya geneli: Vakalar 105 milyon 992 bini, ölümler ise 2 milyon 310 bini aştı.

DSÖ: 2.5 milyar nüfuslu 130 ülkede hiç aşı uygulanmadı. Vuhan'a giden ekip daha önce kimseyle paylaşılmayan verilere ulaştıklarını belirtti.

Rusya: Sputnik V aşısına Avrupa kapıları açılıyor.

Çin: Sinovac Biotech firması Kovid-19 aşısının şartlı toplu kullanımı için resmi olarak onaylandığını duyurdu.

İngiltere: Nisan ayında publarda alkol yasaklanabilir.

Paraguay: Rus Sputnik V aşısını satın alıyor.

ABD: Kovid-19'u en çok 20 ile 49 yaş aralığındakiler yayıyor.

Slovakya: Kovid-19'un mutasyona uğramış türü hızla yayılıyor.

Almanya: Başbakan Merkel ikinci dalgayı atlattıklarını söyledi ve "Kuaförlerin açılmasını dört gözle bekliyorum" dedi.

İran: Aşılama bu hafta başlayacak.

Meksika: Bin 368 ölüm daha.

Fransa: Bir günde 22 bin 139 vaka tespit edildi.

İtalya: Son 24 saatte 14 bin 218 yeni vaka.

İspanya: 584 can kaybı. daha.Toplam test sayısı 30 milyon 486 bin 691'e, vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786'ya, vefat sayısı 26 bin 685'e ulaştı.