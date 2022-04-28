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Bilim insanlarından Marmara için müsilaj açıklaması! Bulguya rastlanıldı mı?

DHA
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Giriş: 28.04.2022 09:29
Geçtiğimiz yıl özellikle Marmara'da etkisini gösteren müsilaja karşı çalışmalar devam ediyor. Çevre Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü işbirliğiyle Marmara Denizi'nde müsilaj incelemelerinde bulunuldu.
Marmara için müsilaj açıklaması!
Marmara için müsilaj açıklaması!
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