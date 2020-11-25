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Bilim insanının ibret verici mesajı: Güneşin patentini alabilir misin?

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Giriş: 25.11.2020 15:36
Güncelleme:25.11.2020 17:40
Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı çalışmaları akıllara bir bilim insanının ibret verici mesajını getirdi. 65 yıl önce çocuk felci aşısını bulan Jonas Salk'a bir televizyon programında patenti sorulduğunda "Ne patenti? O insanlığa ait, patent filan yok. Güneşi patentleyebilir misiniz?" ifadeleriyle yanıt verdi.

65 yıl önce çocuk felci aşısını bulan Jonas Salk 1955'de geliştirdiği aşı ile dünya çapında çocuk felcinin sona ermesine yardımcı oldu.

GÜNEŞİN PATENTİNİ ALABİLİR MİSİN?

Bir televizyon programında "Bu patentin sahibi kim?" diye sorulduğunda, sonradan efsaneye dönüşen bir yanıt verdi: "Ne patenti? O insanlığa ait, patent filan yok. Güneşi patentleyebilir misiniz?" Keşfettiği aşı için patent çıkarmış olsa 7 milyar dolar kazanç sağlayabilecek bir insan söylüyordu bunu.

"Güneşin patentini alabilir misin?" sorusuyla, aşısının doğal ve gerekli olduğunu söyledi. Salk aşı için "Bu aşıların amacı insanlara yardım etmek, ölümü ortadan kaldırmak ve acıyı ortadan kaldırmaktır.... Bu noktada en büyük öncelik bunlardır, kişisel kazançtan çok daha önemlidir" dedi.

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Bilim insanının ibret verici mesajı
Bilim insanının ibret verici mesajı
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