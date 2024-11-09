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Bilecik'te acı olay! Yaşlı kadın kazada can verdi

Bilecik'te acı olay! Yaşlı kadın kazada can verdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.11.2024 14:04
Bilecik'te karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadına araba çarptı. Kadının elinde bulunan pazar çantası savrulurken, 70 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bilecik'te yolun karşısına elindeki pazar çantasıyla geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobilin çarptığı yaşlı kadının bir yana, elindeki pazar çantasının ise bir yana savrulduğu görüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Üniversite istikametine seyir halindeki Serkan A. idaresindeki 06 DHR 174 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi girişine gelmeden yolun karşısına geçmekte olan 70 yaşındaki Nevin Gülen'e çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın etkisiyle bir yana, elindeki pazar çantası ise bir yana savruldu. Ağır yaralanan yaşlı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Araç sürücüsü uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı.

Öte yandan, kaza anında 06 DHR 174 plakalı otomobile, arkasında seyir halindeki Yusuf S. idaresindeki 11 AS 423 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Kaza yerinde polis geniş çaplı önlem alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra savcılık inceleme yaptı. Ardından araçlar olay yerine çekilirken, tek şeritten verilen trafik normale döndü.

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