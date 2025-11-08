08 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bilecik'te 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Bilecik’te 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.11.2025 14:04
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sokak satıcılarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 18,84 gr sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1,52 gr metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan bong aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. Şahıslar ilk ifadelerinin ardından Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, M.H. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest, B.D, ve Ç. M. isimli şahıslar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince Tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bilecik’te 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Kimi istediğini aldı kimi alamadı
Kimi istediğini aldı kimi alamadı
Sultanpınar Yaylası göz kamaştırıyor
Sultanpınar Yaylası göz kamaştırıyor
4. Uluslararası Tarsus Festivali renkli görüntülerle başladı
4. Uluslararası Tarsus Festivali renkli görüntülerle başladı
Düzce’nin saklı cenneti
Düzce’nin saklı cenneti
6 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı
6 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı
Motosikletli çiftin kaza anı kamerada
Motosikletli çiftin kaza anı kamerada
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Fırat Üniversitesi’nde mezunlar buluştu
Fırat Üniversitesi’nde mezunlar buluştu
Bilecik’te 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Bilecik'te 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Eyüpsultan’da tehlikeli asker konvoyu kamerada
Eyüpsultan’da tehlikeli asker konvoyu kamerada
Asırlık çınar ağacı koruma altına alınması bekleniyor
Asırlık çınar ağacı koruma altına alınması bekleniyor
Kolunu hisar makinesine kaptıran işçi ağır yaralandı
Kolunu hisar makinesine kaptıran işçi ağır yaralandı
Daha Fazla Video Göster