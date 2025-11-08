Bilecik’te 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sokak satıcılarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 18,84 gr sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1,52 gr metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan bong aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. Şahıslar ilk ifadelerinin ardından Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, M.H. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest, B.D, ve Ç. M. isimli şahıslar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince Tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir.

