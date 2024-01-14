14 Ocak 2024, Pazar
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Bıçakladığı çalışanı otomobil ile taşıdı; kaza yapınca yakalandı
Bursa'da aracına aldığı babasının çalışanı Ayhan Gülal'i (42) bıçaklayıp, ardından hastaneye götürmek için yola çıkan Taha Satır (22), otomobili ile kaza yaptı. Kaza sonrası Satır gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Gülal hayatını kaybetti.