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Beyzanur öldü mü öldürüldü mü? Dikkat çeken bilirkişi raporu

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Giriş: 22.11.2022 15:17
Kocaeli'de üç ay önce evlendiği eşi Beyzanur Özel Fidan'ı evde ölü bulan ve bir müddet tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine karar verilen zanlının yargılanmasına devam edildi. Mahkemede rapor sunan bilirkişilerden ikisi olayın cinayet, biri de intihar olabileceğini savundu.
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