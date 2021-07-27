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Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2021 14:49
Beyoğlu'nda güpegündüz yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay, Örnektepe Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, silahlı bir grup şahıs, mahallede dehşeti yaşattı. Husumetli oldukları kişileri kurşun yağdıran zanlılar, olay yerinden kaçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
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