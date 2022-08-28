28 Ağustos 2022, Pazar
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Beyoğlu’nda metruk 4 katlı binanın çökme anı kamerada
Beyoğlu’nda 4 katlı metruk binanın duvarı sokağa çöktü. Park halindeki ticari araç çöken duvarın altında kalırken, kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi çalışma yaptı.