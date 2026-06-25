Beyoğlu’nda binada kısmı çökme meydana geldi

Beyoğlu’nda bir binanın bodrum katındaki mutfak duvarı çöktü. Çok sayıda bina sakini tahliye edildi. Binaya mühür vurulurken, gerçekleşen göçükte ölen ya da yaralanan olmadı.