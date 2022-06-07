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Beyoğlu Kültür Yolu Festivali

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2022 16:56
İstanbul'un kalbi sinema, tiyatro ve müzikle atıyor. Beyoğlu, kültür yolu festivali ile sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız.
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali
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