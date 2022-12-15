15 Aralık 2022, Perşembe
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Beykoz’da hareket halindeki otomobile saldırı: "Çerkes Cengiz" silahlı saldırıda yaralandı
Beykoz Riva Yolu’nda hareket halindeki otomobile başka bir otomobilde bulunan kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda kamuoyunda Çerkes Cengiz olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.