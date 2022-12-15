15 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Beykoz’da hareket halindeki otomobile saldırı: "Çerkes Cengiz" silahlı saldırıda yaralandı

Beykoz’da hareket halindeki otomobile saldırı: "Çerkes Cengiz" silahlı saldırıda yaralandı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2022 10:14
Beykoz Riva Yolu’nda hareket halindeki otomobile başka bir otomobilde bulunan kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda kamuoyunda Çerkes Cengiz olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.
Çerkes Cengiz silahlı saldırıda yaralandı
"Çerkes Cengiz" silahlı saldırıda yaralandı
Kiracısına yaptıkları ’pes’ dedirtti!
Kiracısına yaptıkları 'pes' dedirtti!
Asgari ücret için kulis bilgisi verdi
Asgari ücret için kulis bilgisi verdi
Hazinedar adliyeye sevk edildi
Hazinedar adliyeye sevk edildi
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Öğrenci servisi yuvarlandı: 1 ölü 18 yaralı
Öğrenci servisi yuvarlandı: 1 ölü 18 yaralı
Asansör sapığı cezasını çekecek
Asansör sapığı cezasını çekecek
Toprak için için yandı!
Toprak için için yandı!
Sobaya tiner döken genç dehşeti yaşadı!
Sobaya tiner döken genç dehşeti yaşadı!
Şişli Belediyesi’nde dehşete düşüren olay!
Şişli Belediyesi’nde dehşete düşüren olay!
Enfeksiyonlara karşı 4’lü koruma!
Enfeksiyonlara karşı 4’lü koruma!
Anne uyuşturucu satan oğlunu öldürdü!
Anne uyuşturucu satan oğlunu öldürdü!
Daha Fazla Video Göster