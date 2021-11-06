Beykoz'da boş yolu bulan trafik magandası drift yaparak ilerledi

Sürücünün lüks otomobili ile yan yan ilerlediği o anlar kameraya yansıdı.

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Beykoz'da araç trafiğinin yoğun olmadığı yolu bulan trafik magandası drift yapmayı ihmal etmedi. Sürücü, lüks otomobili ile yolda yanlayarak ilerledi. Sürücünün trafiğe kapalı yolda drift yaptığı anlar kameraya yansıdı.