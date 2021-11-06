07 Kasım 2021, Pazar
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Beykoz'da boş yolu bulan trafik magandası drift yaparak ilerledi
Sürücünün lüks otomobili ile yan yan ilerlediği o anlar kameraya yansıdı. Beykoz'da araç trafiğinin yoğun olmadığı yolu bulan trafik magandası drift yapmayı ihmal etmedi. Sürücü, lüks otomobili ile yolda yanlayarak ilerledi. Sürücünün trafiğe kapalı yolda drift yaptığı anlar kameraya yansıdı.