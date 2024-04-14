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Beton mikseri işçiyi hayatından etti! Devrilen mikserin pompasının çarptığı işçi hayatını kaybetti

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Giriş: 14.04.2024 18:16
Kaza, 15.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi, Barajyolu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, beton atıldığı sırada beton mikser pompası henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. İnşaat alanında devrilen beton mikser pompasının çarptığı işçi hayatını kaybetti.
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Beton mikseri işçiyi hayatından etti!
Beton mikseri işçiyi hayatından etti!
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