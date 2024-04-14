14 Nisan 2024, Pazar
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Beton mikseri işçiyi hayatından etti! Devrilen mikserin pompasının çarptığı işçi hayatını kaybetti
Kaza, 15.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi, Barajyolu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, beton atıldığı sırada beton mikser pompası henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. İnşaat alanında devrilen beton mikser pompasının çarptığı işçi hayatını kaybetti.