Beton mikseri işçiyi hayatından etti! Devrilen mikserin pompasının çarptığı işçi hayatını kaybetti

Kaza, 15.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi, Barajyolu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, beton atıldığı sırada beton mikser pompası henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. İnşaat alanında devrilen beton mikser pompasının çarptığı işçi hayatını kaybetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN