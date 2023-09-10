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Beslenme çantasında neler olmalı?

A Haber
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Giriş: 10.09.2023 15:37
Okullar yarın açılıyor. Peki öğrencilerin beslenme çantasında ne olmalı? Öğrenciler sağlıklı beslenme için neler tüketmeli? Veliler nelere dikkat etmeli? Uzman Diyetisyen Ecem Şahin, A Haber'e anlattı.
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Beslenme çantasında neler olmalı?
Beslenme çantasında neler olmalı?
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