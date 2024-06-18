Beşiktaş’taki ünlü pilavcıda “bedava yemek” kavgası kamerada

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerindeki ünlü pilavcıda seyyar çiçekçilerle çalışanlar arasında iddiaya göre “bedava yemek” kavgası çıktı. Kavga anları kameralara yansırken, Beşiktaş polisinin müdahale ettiği olayda taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.