Berensu'yu öldüren ihmal! Asansör faciasında can alan 'termos' detayı

Acı haber, geçtiğimiz hafta başında Ankara’dan gelmiş, 13 yaşındaki 'Berensu' asansör faciasında yaşamını yitirmişti. Ölmeden sadece birkaç dakika önce çekilmiş fotoğraf kareleri ve yürek yakan detaylar ortaya çıktı. Kurtarma çalışması sırasında bir itfaiyecinin elinde tuttuğu termos, ihmalin resmi oldu.

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