22 Nisan 2023, Cumartesi
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Berberde görenleri şoke eden görüntü! Sırf izlemek için bile geliyorlar
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görenleri hayretler içerisinde bırakan bir olay yaşandı. Tıraş olmak için berbere giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına dönüyor. İşte sebebi...