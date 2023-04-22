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Berberde görenleri şoke eden görüntü! Sırf izlemek için bile geliyorlar

İHA
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Giriş: 22.04.2023 14:04
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görenleri hayretler içerisinde bırakan bir olay yaşandı. Tıraş olmak için berbere giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına dönüyor. İşte sebebi...
Berberde görenleri şoke eden manzara! İzlemek için... BERBERDE GÖRENLERİ ŞOKE EDEN MANZARA! İZLEMEK İÇİN...

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