20 Şubat 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Benzinle traktörü yakarken kendini de yaktı
Benzinle traktörü yakarken kendini de yaktı

Benzinle traktörü yakarken kendini de yaktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2025 16:12
Güncelleme:20.02.2025 16:12
Antalya’da gece saatlerinde motosikletiyle kimliği belirsiz bir kişi park halindeki traktöre benzin döküp ateşe verdi. Bu sırada kendisinin üzerine ve motosikletine dökülen benzin alev aldı. Üzerindeki montu çıkartıp yanmaktan kurtulan şüpheli, motosikletini de bırakıp olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Benzinle traktörü yakarken kendini de yaktı
Şoke eden görüntü! Genç kızlar...
Şoke eden görüntü! Genç kızlar...
Benzinle traktörü yakarken kendini de yaktı
Benzinle traktörü yakarken kendini de yaktı
Adana’da kazara kendisini boynundan vurdu
Adana'da kazara kendisini boynundan vurdu
Batı cephesinde büyük panik!
Batı cephesinde büyük panik!
Çakal avladığı kediyle böyle görüntülendi
Çakal avladığı kediyle böyle görüntülendi
İstanbul 3 gün alarmı!
İstanbul 3 gün alarmı!
Göktan atışını başarıyla gerçekleştirdi
Göktan atışını başarıyla gerçekleştirdi
18 yaşındaki kundakçı kamera incelemesiyle yakalandı
18 yaşındaki kundakçı kamera incelemesiyle yakalandı
Kamyonetin çarptığı ağaç otomobilin üzerine düştü
Kamyonetin çarptığı ağaç otomobilin üzerine düştü
Kimyasal dolu balonlara ve varillere el konuldu
Kimyasal dolu balonlara ve varillere el konuldu
Ramazan pidesi ne kadar oldu?
Ramazan pidesi ne kadar oldu?
İstanbul’a rekor yağış bugün mu gelecek?
İstanbul’a rekor yağış bugün mu gelecek?
Daha Fazla Video Göster