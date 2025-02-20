Benzinle traktörü yakarken kendini de yaktı

Antalya’da gece saatlerinde motosikletiyle kimliği belirsiz bir kişi park halindeki traktöre benzin döküp ateşe verdi. Bu sırada kendisinin üzerine ve motosikletine dökülen benzin alev aldı. Üzerindeki montu çıkartıp yanmaktan kurtulan şüpheli, motosikletini de bırakıp olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.