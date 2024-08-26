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Bekir Yunus Uçar'a veda! 51 yaşında ebedi yolculuğa uğurlandı

Bekir Yunus Uçar'a veda! 51 yaşında ebedi yolculuğa uğurlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 18:27
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uçar, Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.
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