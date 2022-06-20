20 Haziran 2022, Pazartesi
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Bedelli askerlikten kimler yararlanacak? Bakayalara bedelli af nasıl olacak? AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’dan flaş açıklamalar
Son dakika bedelli askerlik haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Bedelli Askerlik Af düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal yaptığı açıklamada, "Askeri Ceza Kanunu ve 7 kanunda değişiklik öngören 20 maddelik yasa teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz." ifadelerine yer verdi. Ünal, “Yoklama kaçağı ve bakayalar bedelli askerlikten yararlanacak” ifadelerini kullandı ve “Miktarları Savunma Bakanlığı belirleyip duyuracak” dedi.