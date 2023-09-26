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Bebek'teki çifte cinayette sır perdesi aralandı! Yanlış anlaşılmaya kurban gitmişler

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Giriş: 26.09.2023 14:12
İstanbul Bebek'te çıkan kavgada öldürülen 2 kişinin yanlış anlaşılma sonucu cinayete kurban gittiği öğrenildi. Hayatını kaybeden kişilerin telefonda başka bir şahısla küfürleştiği, o sırada olay yerinde bulunan alkollü 6 kişilik grubun ise küfürleri üzerlerine aldığı ve olayın bu yüzden yaşandığı belirtildi.
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