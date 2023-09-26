Bebek'teki çifte cinayette sır perdesi aralandı! Yanlış anlaşılmaya kurban gitmişler

İstanbul Bebek'te çıkan kavgada öldürülen 2 kişinin yanlış anlaşılma sonucu cinayete kurban gittiği öğrenildi. Hayatını kaybeden kişilerin telefonda başka bir şahısla küfürleştiği, o sırada olay yerinde bulunan alkollü 6 kişilik grubun ise küfürleri üzerlerine aldığı ve olayın bu yüzden yaşandığı belirtildi.