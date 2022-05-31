31 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bebek sahilinde skandal görüntüler! O şahıslar gözaltında!

Bebek sahilinde skandal görüntüler! O şahıslar gözaltında!

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2022 16:52
İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Olayın failleri gözaltına alındı.
Bebek sahilinde skandal görüntüler!
Bebek sahilinde skandal görüntüler!
Konya Beyşehir’de şaşkına çeviren manzara!
Konya Beyşehir’de şaşkına çeviren manzara!
Bebek sahilde çıplak şekilde görüntülenmişti
Bebek sahilde çıplak şekilde görüntülenmişti
İzmit’te 2 tramvay çarpıştı!
İzmit'te 2 tramvay çarpıştı!
Saksağanın gazabına uğradı
Saksağanın gazabına uğradı
Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor
Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor
Edirne’de arkadaş vahşeti!
Edirne'de arkadaş vahşeti!
Vize alamayınca kendi düğününe gidemedi!
Vize alamayınca kendi düğününe gidemedi!
İstanbul 95 yılın sıcaklık rekorunu kırdı!
İstanbul 95 yılın sıcaklık rekorunu kırdı!
Şaşkına çeviren olay
Şaşkına çeviren olay
Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Korkusu yetti! Telef oldular
Korkusu yetti! Telef oldular
Daha Fazla Video Göster