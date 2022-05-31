31 Mayıs 2022, Salı
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Bebek sahilinde skandal görüntüler! O şahıslar gözaltında!
İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Olayın failleri gözaltına alındı.