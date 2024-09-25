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BDDK'dan şifre güvenliği adımı! Sık kullanılan şifreler yasaklanıyor

BDDK'dan şifre güvenliği adımı! Sık kullanılan şifreler yasaklanıyor

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 15:04
Artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu harekete geçti. Yeni sistemin gelecek hafta itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başlaması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan’ın konuğu olan siber güvenlik uzmanı Osman Demircan anlattı.
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