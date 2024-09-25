BDDK'dan şifre güvenliği adımı! Sık kullanılan şifreler yasaklanıyor

Artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu harekete geçti. Yeni sistemin gelecek hafta itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başlaması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan’ın konuğu olan siber güvenlik uzmanı Osman Demircan anlattı.

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