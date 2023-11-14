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Bayrampaşa’da kanlı takip: Yolun karşısına geçen adama silahlı saldırı kamerada

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Giriş: 14.11.2023 15:23
Olay, 13 Kasım Pazartesi günü saat 16.55 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında 2 kişi aralarında husumet bulunan kişiyi takip etmeye başladı. Fırsat kollayan saldırganlar, şahsın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada silahına davrandı. Şüphelilerden biri silahla 3-4 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan adam koşarak caddede bulanan işyerine sığındı. Yaralı adam olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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