Bayrampaşa’da kanlı takip: Yolun karşısına geçen adama silahlı saldırı kamerada

Olay, 13 Kasım Pazartesi günü saat 16.55 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında 2 kişi aralarında husumet bulunan kişiyi takip etmeye başladı. Fırsat kollayan saldırganlar, şahsın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada silahına davrandı. Şüphelilerden biri silahla 3-4 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan adam koşarak caddede bulanan işyerine sığındı. Yaralı adam olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.