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Bayrampaşa’da ev yangını! Komşular birini kurtardı diğeri mahsur kaldı

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Giriş: 20.12.2020 09:18
Güncelleme:20.12.2020 09:23
Son dakika haberi... Bayrampaşa'da üç katlı binada çıkan yangında bir kişi öldü. Olay yerinde polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, morga kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ortamahalle mahallesi Kale sokakta bulunan üç katlı binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman, yangının çıktığı katı sardı. Yangını fark eden komşuların yardımıyla içeride kalan iki kişiden biri çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte yaptıkları kontrolde içerde kalan Salih D. (38) isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, morga kaldırıldı.

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