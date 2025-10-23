23 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bayrampaşa’da balkon çöktü: 2 araç kullanılmaz hale geldi
Bayrampaşa’da balkon çöktü: 2 araç kullanılmaz hale geldi

Bayrampaşa’da balkon çöktü: 2 araç kullanılmaz hale geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2025 12:16
Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde gece saat 00.00’da meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı bir bina ve bitişiğindeki bina yaklaşık 1 yıl önce müteahhit tarafından kentsel dönüşüm neticesinde daire sahiplerinden satın alınarak boşaltıldı. Ardından yan binadaki daire sakinlerinden bazıları ikna olmadı ve mahkemeye başvurdu. Dava süreci henüz tamamlanmadığı için binalarda herhangi bir yıkım yapılmadı. Herhangi bir çalışma ve "park edilemez" yazısı olmadığı için vatandaşlar boşaltılan binanın önüne ise araçlarını park etti. Ardından gece yarısı metruk binanın 4 ve 5’inci katındaki balkonlar büyük bir gürültüyle 2 aracın üzerine çöktü. Çökme sonrasında araçlarda büyük çaplı hasar oluştu. Araçlarda ya da yoldan geçen kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen vatandaşlar ne uğradığını şaşırdı. Ardından ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tedbir amaçlı olarak sokağı kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Mağdur vatandaşlar ise karakola giderek şikayetçi oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayrampaşa’da balkon çöktü: 2 araç kullanılmaz hale geldi
İstinat duvarı ve kaldırım çöktü
İstinat duvarı ve kaldırım çöktü
Yağış sonrası kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
Yağış sonrası kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
İskeleden yaklaşık 3 tonluk çapa çıkarıldı
İskeleden yaklaşık 3 tonluk çapa çıkarıldı
Osmaniye’de 3 milyon TL’lik kaçak elektronik operasyonu
Osmaniye’de 3 milyon TL’lik kaçak elektronik operasyonu
Alkollü sürücünün çarptığı üniversite öğrencisi öldü
Alkollü sürücünün çarptığı üniversite öğrencisi öldü
Kaya parçasının düşme anı kamerada
Kaya parçasının düşme anı kamerada
3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anları ortaya çıktı
3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anları ortaya çıktı
Bayrampaşa’da balkon çöktü
Bayrampaşa’da balkon çöktü
İlçedekiler seferber oldu kayıp şahsı arıyorlar
İlçedekiler seferber oldu kayıp şahsı arıyorlar
İstanbul’da silahlı saldırıda 3 kişi öldü! Zanlının 5 suç kaydı var
İstanbul'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü! Zanlının 5 suç kaydı var
Artan vakalara karşı A Haber’de uyarılar!
Artan vakalara karşı A Haber’de uyarılar!
Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
Daha Fazla Video Göster