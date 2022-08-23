Bayrampaşa - Maltepe metrobüs durağında çile

İstanbul'dan yükselen haklı bir tepki... Şehrin en hareketli noktalarından Bayrampaşa - Maltepe metrobüs durağında merdiven tam 40 basamaklı. Bu yüksekliğe rağmen yürüyen merdiven veya asansör olmaması yaşlı, hasta ve yükü olanlar için çileye dönüşüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN