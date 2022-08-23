23 Ağustos 2022, Salı
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Bayrampaşa - Maltepe metrobüs durağında çile
İstanbul'dan yükselen haklı bir tepki... Şehrin en hareketli noktalarından Bayrampaşa - Maltepe metrobüs durağında merdiven tam 40 basamaklı. Bu yüksekliğe rağmen yürüyen merdiven veya asansör olmaması yaşlı, hasta ve yükü olanlar için çileye dönüşüyor.