01 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bayramda nasıl beslenmeli? Uzman isim A Haber’de cevapladı!

Bayramda nasıl beslenmeli? Uzman isim A Haber’de cevapladı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2020 09:47
Güncelleme:01.08.2020 09:47
Bayramda sabah kahvaltısında neler tüketmeliyiz? Kahvaltıda kavurma yenirse neler yapılmalı ve tatlılar ile aramıza mesafe koymalı mıyız? Et tüketiminde nelere dikkat etmeliyiz? Bayram sonrasında kilo problemi yaşamak istemeyen vatandaşları yakından ilgilendiren bu kritik soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan Diyetisyen Gamze Şanlı Ak verdi.

"KAHVALTIDA KAVURMA YENİRSE…"

Diyetisyen Gamze Şanlı Ak, "Kahvaltıda kavurma tüketmek istiyorsak peynirleri ve diğer besin ögelerini eksiltmeli yanında domates ve salatalık tüketmeliyiz. Karbonitrat kaynaklı bir kahvaltı yapıyorsak ekmek dilimlerini azaltmalıyız." dedi.

BAYRAMDA TATLI TÜKETİMİ

Gamze Şanlı Ak, "Şerbetli tatlılar daha ağır oluyor. Hem sağlık açısından hem kalori açısından bakıldığında değerleri yüksek. Yaklaşık bir kesme 250 kalori civarında o yüzden tüketimine dikkat edilmeli." ifadelerini kullanıldı. İşte Diyetisyen Gamze Şanlı Ak'ın vatandaşlar için verdiği kritik tüyolar…


Bayramda nasıl beslenmeli?
Bayramda nasıl beslenmeli?
Rakamlar inanılmaz! Kendilerini doğradılar
Rakamlar inanılmaz! Kendilerini doğradılar
4 ay sonra bir ilk! Rus turistler İstanbul'a geldi...
4 ay sonra bir ilk! Rus turistler İstanbul'a geldi...
Koronavirüs sudan çok kolay bulaşır
"Koronavirüs sudan çok kolay bulaşır"
Sultanahmet'ten Ayasfoya'ya uzanan gizli tüneller
Sultanahmet'ten Ayasfoya'ya uzanan gizli tüneller
Reddedilen cani dehşet saçtı!
Reddedilen cani dehşet saçtı!
NASA'dan Salda Gölü paylaşımı
NASA'dan Salda Gölü paylaşımı
Kurban derisi kavgasında 5 kişi hastanelik oldu
Kurban derisi kavgasında 5 kişi hastanelik oldu
Bıçakla arıyı uzaklaştırma isterken hastanelik oldu
Bıçakla arıyı uzaklaştırma isterken hastanelik oldu
Bayramda hava nasıl olacak? İşte cevabı...
Bayramda hava nasıl olacak? İşte cevabı...
İstanbul’da bayram keyfi!
İstanbul’da bayram keyfi!
Turizme bayram dopingi!
Turizme bayram dopingi!
Daha Fazla Video Göster