Bayramda nasıl beslenmeli? Uzman isim A Haber’de cevapladı!

Bayramda sabah kahvaltısında neler tüketmeliyiz? Kahvaltıda kavurma yenirse neler yapılmalı ve tatlılar ile aramıza mesafe koymalı mıyız? Et tüketiminde nelere dikkat etmeliyiz? Bayram sonrasında kilo problemi yaşamak istemeyen vatandaşları yakından ilgilendiren bu kritik soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan Diyetisyen Gamze Şanlı Ak verdi.

"KAHVALTIDA KAVURMA YENİRSE…"

Diyetisyen Gamze Şanlı Ak, "Kahvaltıda kavurma tüketmek istiyorsak peynirleri ve diğer besin ögelerini eksiltmeli yanında domates ve salatalık tüketmeliyiz. Karbonitrat kaynaklı bir kahvaltı yapıyorsak ekmek dilimlerini azaltmalıyız." dedi.

BAYRAMDA TATLI TÜKETİMİ

Gamze Şanlı Ak, "Şerbetli tatlılar daha ağır oluyor. Hem sağlık açısından hem kalori açısından bakıldığında değerleri yüksek. Yaklaşık bir kesme 250 kalori civarında o yüzden tüketimine dikkat edilmeli." ifadelerini kullanıldı. İşte Diyetisyen Gamze Şanlı Ak'ın vatandaşlar için verdiği kritik tüyolar…



