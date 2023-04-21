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Bayramda hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış etkili olacak?

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Giriş: 21.04.2023 08:49
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı için yağış uyarısı verdi. Yurt genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki yağışlar gün boyu devam edecek mi? İşte detaylar...
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