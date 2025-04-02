02 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bayram ziyareti dönüşü feci kaza: 11 yaralı
Bayram ziyareti dönüşü feci kaza: 11 yaralı

Bayram ziyareti dönüşü feci kaza: 11 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.04.2025 01:00
İddiaya göre, Bartın'ın Amasra ilçesinden il merkezine seyir halinde bulunan A.M.A (21) idaresindeki 67 AAG 753 idaresindeki araç, önünde seyir eden E.O. (33) yönetimindeki yönetimindeki 74 AY 124 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de savrularak, taklalar attı. Ters dönen araçlarda bulunan 10 kişi kendi imkanları ile araçlardan çıkarken, 1 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 11 yaralı Bartın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki araçtakilerin de bayram gezmesinden döndükleri öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayram ziyareti dönüşü feci kaza: 11 yaralı
Jandarma personeli ile kız arkadaşı sahilde ölü bulundu!
Jandarma personeli ile kız arkadaşı sahilde ölü bulundu!
Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Bayram ziyareti dönüşü feci kaza: 11 yaralı
Bayram ziyareti dönüşü feci kaza: 11 yaralı
TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi
TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi
İki otomobil çarpıştı çocuk camdan fırladı!
İki otomobil çarpıştı çocuk camdan fırladı!
Hatay’da fırtına nedeniyle deniz 20 metre çekildi!
Hatay’da fırtına nedeniyle deniz 20 metre çekildi!
Cebinden 11 yıl önce yazdığı vasiyeti çıktı!
Cebinden 11 yıl önce yazdığı vasiyeti çıktı!
Fırtına tekneleri batırdı!
Fırtına tekneleri batırdı!
Kahverengi kokarca istilasına yerli çözüm
Kahverengi kokarca istilasına yerli çözüm
Tatilin bitmesini beklemeyenler bayramın son gününde yollara çıktı!
Tatilin bitmesini beklemeyenler bayramın son gününde yollara çıktı!
Samsun’da zincirleme kaza: 1 yaralı!
Samsun'da zincirleme kaza: 1 yaralı!
Servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Daha Fazla Video Göster